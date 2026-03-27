LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Suhl (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten am späten Donnerstagabend einen 21-jährigen Autofahrer in Suhl. Der Mann konnte lediglich ein Foto seines Führerscheins vorweisen und eine Abfrage ergab eine Fahrerlaubnissperre. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
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