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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Suhl (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten am späten Donnerstagabend einen 21-jährigen Autofahrer in Suhl. Der Mann konnte lediglich ein Foto seines Führerscheins vorweisen und eine Abfrage ergab eine Fahrerlaubnissperre. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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