Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsbehinderungen nach Lkw-Unfall - zwei Lkws fahren in die Mittelleitplanke.

A9 Höhe Schleiz (ots)

Seit ca. 06:00 Uhr kommt es auf der Richtungsfahrbahn München der A9 zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Schleiz zu Verkehrsbehinderungen.

Grund dafür ist ein Verkehrsunfall zwischen zwei Lkws.

Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein Autotransporter einen Sattelzug. Als sich beide Fahrzeuge ungefähr auf gleicher Höhe befanden, platzte der linke Vorderreifen des Sattelzuges. Der 32-jährige Fahrer des Sattelzuges verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von seiner Fahrspur ab. Dabei drückte er den Autotransporter ebenfalls nach links gegen die Mittelleitplanke. Beide Fahrzeuge kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der 57-jährige Fahrer des Autotransporters wurde hierbei leicht verletzt.

Kurzzeitig war die A9 in Fahrtrichtung München voll gesperrt. Auf der Richtungsfahrbahn Berlin kam es ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen, da sich die Trümmerteile des Unfalls bis auf die Gegenfahrbahn verteilten.

Die Bergungsmaßnahmen sind in vollem Gange. Ca. 150 Liter Kraftstoff liefen ins Erdreich an der Mittelleitplanke. Inwieweit hier Maßnahmen zum Umweltschutz getroffen werden müssen, wird gegenwärtig durch das zuständige Umweltamt geprüft.

Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

Der Autotransporter ist mit 8 Pkws beladen. Der Sattelzug ist mit ca. 12 Tonnen Reifen beladen. Ob die beiden verunfallten Fahrzeuge für die Bergung abgeladen werden müssen, ist noch unklar.

Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich noch bis Mittag an. Der Verkehr läuft auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbei.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, vorsichtig an der Unfallstelle vorbeizufahren. Zusätzlich wird es zu Stauerscheinungen kommen.

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