PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsbehinderungen nach Lkw-Unfall - zwei Lkws fahren in die Mittelleitplanke.

A9 Höhe Schleiz (ots)

Seit ca. 06:00 Uhr kommt es auf der Richtungsfahrbahn München der A9 zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Schleiz zu Verkehrsbehinderungen.

Grund dafür ist ein Verkehrsunfall zwischen zwei Lkws.

Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein Autotransporter einen Sattelzug. Als sich beide Fahrzeuge ungefähr auf gleicher Höhe befanden, platzte der linke Vorderreifen des Sattelzuges. Der 32-jährige Fahrer des Sattelzuges verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von seiner Fahrspur ab. Dabei drückte er den Autotransporter ebenfalls nach links gegen die Mittelleitplanke. Beide Fahrzeuge kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der 57-jährige Fahrer des Autotransporters wurde hierbei leicht verletzt.

Kurzzeitig war die A9 in Fahrtrichtung München voll gesperrt. Auf der Richtungsfahrbahn Berlin kam es ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen, da sich die Trümmerteile des Unfalls bis auf die Gegenfahrbahn verteilten.

Die Bergungsmaßnahmen sind in vollem Gange. Ca. 150 Liter Kraftstoff liefen ins Erdreich an der Mittelleitplanke. Inwieweit hier Maßnahmen zum Umweltschutz getroffen werden müssen, wird gegenwärtig durch das zuständige Umweltamt geprüft.

Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

Der Autotransporter ist mit 8 Pkws beladen. Der Sattelzug ist mit ca. 12 Tonnen Reifen beladen. Ob die beiden verunfallten Fahrzeuge für die Bergung abgeladen werden müssen, ist noch unklar.

Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich noch bis Mittag an. Der Verkehr läuft auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbei.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, vorsichtig an der Unfallstelle vorbeizufahren. Zusätzlich wird es zu Stauerscheinungen kommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 14:19

    API-TH: zu viel Alkohol und eine Menge Probleme

    A9 Höhe des Hermsdorfer Kreuzes (ots) - Gestern Nachmittag, gegen 16:35 Uhr, wurde die Polizei über einen auffällig fahrenden Sattelzug auf der A9, Höhe des Hermsdorfer Kreuzes informiert. Dieser soll mit einer immer wieder abfallenden Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Berlin unterwegs sein. Außerdem käme er immer wieder nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Beamten der Autobahnpolizei machten sich auf den Weg und ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 14:37

    API-TH: Fahrer unter Alkoholeinfluss

    A4 Höhe Gotha-Boxberg (ots) - Gestern Abend versuchte ein 62-jähriger Mann nach einem Verkehrsunfall zu flüchten. Doch ohne Erfolg. Gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Waltershausen und Gotha-Boxberg. Die Fahrerin eines VWs gab an, gerade von einem anderen Fahrzeug gerammt worden zu sein. Dieses kam von der mittleren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren