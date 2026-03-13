Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fahrer unter Alkoholeinfluss

A4 Höhe Gotha-Boxberg (ots)

Gestern Abend versuchte ein 62-jähriger Mann nach einem Verkehrsunfall zu flüchten. Doch ohne Erfolg.

Gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Waltershausen und Gotha-Boxberg. Die Fahrerin eines VWs gab an, gerade von einem anderen Fahrzeug gerammt worden zu sein. Dieses kam von der mittleren Fahrspur ab und prallte mit dem VW der Frau auf dem rechten Fahrstreifen zusammen.

Doch der Mann hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt weiter fort. Er verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Gotha-Boxberg. Er fuhr zunächst in Richtung Gospiteroda. Die VW-Fahrerin folgte ihm. In der genannten Ortschaft überfuhr er eine Verkehrsinsel und beschädigte sich dabei sein Fahrzeug. Nur wenige Meter weiter gab er seine Flucht auf und hielt an.

Mit dem Eintreffen der Beamten wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser brachte ein Ergebnis von ca. 1,7 Promille.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden und beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

Gegen den 62-jährigen Mann wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell