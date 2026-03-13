PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fahrer unter Alkoholeinfluss

A4 Höhe Gotha-Boxberg (ots)

Gestern Abend versuchte ein 62-jähriger Mann nach einem Verkehrsunfall zu flüchten. Doch ohne Erfolg.

Gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Waltershausen und Gotha-Boxberg. Die Fahrerin eines VWs gab an, gerade von einem anderen Fahrzeug gerammt worden zu sein. Dieses kam von der mittleren Fahrspur ab und prallte mit dem VW der Frau auf dem rechten Fahrstreifen zusammen.

Doch der Mann hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt weiter fort. Er verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Gotha-Boxberg. Er fuhr zunächst in Richtung Gospiteroda. Die VW-Fahrerin folgte ihm. In der genannten Ortschaft überfuhr er eine Verkehrsinsel und beschädigte sich dabei sein Fahrzeug. Nur wenige Meter weiter gab er seine Flucht auf und hielt an.

Mit dem Eintreffen der Beamten wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser brachte ein Ergebnis von ca. 1,7 Promille.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden und beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

Gegen den 62-jährigen Mann wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 14:07

    API-TH: zu früh abgebogen - Fahrzeugführerin wird leicht verletzt

    A4 Höhe Erfurt-West (ots) - Heute Mittag ereignete sich eher ungewöhnlicher Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen der Anschlussstelle Erfurt-West und dem Parkplatz Willrodaer Forst. Die 36-jährige Fahrerin eines Alfa-Romeo beabsichtigte die Ausfahrt auf den Parkplatz zu nutzen. Jedoch bog sie ca. 500 m zu früh in eine Betriebswendestelle ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 10:00

    API-TH: So schnell wie der Blitz

    A4 Höhe Eisenach-West (ots) - Gleich 257-mal leuchtete am Freitag das Blitzlicht der Geschwindigkeitsmessanlage auf der A4 bei Eisenach- West auf. Hier wurde für drei Stunden durch Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung der Autobahnpolizei die Geschwindigkeit kontrolliert. Normalerweise darf man auf dem Streckenabschnitt zwischen Eisenach-West und Herleshausen in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. 120 km/h schnell fahren. Der Spitzenreiter an diesem Tag raste jedoch mit 200 ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 09:15

    API-TH: 2 Verletzte nach Verkehrsunfall - Dönerspieße kullern über die Autobahn

    A9 Höhe Eisenberg: (ots) - Gestern Mittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A9 in Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz. Aufgrund eines Reifenplatzers geriet ein Kleintransporter auf dem genannten Streckenabschnitt ins Schleudern. Der 56-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren