PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 2 Verletzte nach Verkehrsunfall - Dönerspieße kullern über die Autobahn

A9 Höhe Eisenberg: (ots)

Gestern Mittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A9 in Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz. Aufgrund eines Reifenplatzers geriet ein Kleintransporter auf dem genannten Streckenabschnitt ins Schleudern. Der 56-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er zunächst mit der Mittelleitplanke und überschlägt sich anschließend. Der Kleintransporter kam zwischen dem mittleren und linken Fahrstreifen auf der Seite zum Liegen.

Der 56-jährige Fahrer wurde hierbei leicht und sein 36-jähriger Beifahrer schwer verletzt.

Trümmerteile verteilten sich auf der Fahrbahn. Eine Verkehrsteilnehmerin fuhr über die Trümmerteile und beschädigte sich ihr Fahrzeug.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Kleintransporter um 55 % überladen war. Bei der Ladung handelte es sich um Dönerspieße.

Im Rahmen der Bergungsarbeiten kullerten die Spieße teilweise auf die Fahrbahn.

Die Richtungsfahrbahn München war für knapp zwei Stunden voll gesperrt.

Der Gesamtsachschaden wird auf 63.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 13:14

    API-TH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

    A4 Höhe Eisenach (ots) - Heute Morgen war die Richtungsfahrbahn Dresden der A4 zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Eisenach-Ost nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt. Der 26-jährige Fahrer eines Mercedes wurde von der tiefstehenden Sonne geblendet, sodass er den vor sich fahrenden Sattelzug nicht wahrnahm. Er fuhr auf dessen Heck auf. Aufgrund der Kollision schleuderte er mit seinem Auto nach links und kam ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 14:29

    API-TH: Kleintransporter fährt auf Schilderwagen 1. Abschlussmeldung

    Schleifreisen (ots) - Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. Im Rahmen Unfallaufnahme bestätigte sich zunächst die Ausgangsmeldung. Der 31-Jährige Fahrer des unfallverursachenden Kleintransporters wurde durch den Unfall ebenfalls unbekannten Grades verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 14:02

    API-TH: Lkw macht sich nach Verkehrsunfall aus dem Staub

    A71 Höhe Erfurt-Bindersleben (ots) - Gegen 11:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen. Die 38-jährige Fahrerin eines BMWs überholte einen LKW zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Bindersleben und Erfurt-Gispersleben. Vor dem LKW scherte jedoch ein zweiter Sattelzug auf den linken Fahrstreifen aus, ohne das Auto der jungen Frau zu beachten. Die bereits dort fahrende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren