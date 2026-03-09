Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 2 Verletzte nach Verkehrsunfall - Dönerspieße kullern über die Autobahn

A9 Höhe Eisenberg: (ots)

Gestern Mittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A9 in Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz. Aufgrund eines Reifenplatzers geriet ein Kleintransporter auf dem genannten Streckenabschnitt ins Schleudern. Der 56-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er zunächst mit der Mittelleitplanke und überschlägt sich anschließend. Der Kleintransporter kam zwischen dem mittleren und linken Fahrstreifen auf der Seite zum Liegen.

Der 56-jährige Fahrer wurde hierbei leicht und sein 36-jähriger Beifahrer schwer verletzt.

Trümmerteile verteilten sich auf der Fahrbahn. Eine Verkehrsteilnehmerin fuhr über die Trümmerteile und beschädigte sich ihr Fahrzeug.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Kleintransporter um 55 % überladen war. Bei der Ladung handelte es sich um Dönerspieße.

Im Rahmen der Bergungsarbeiten kullerten die Spieße teilweise auf die Fahrbahn.

Die Richtungsfahrbahn München war für knapp zwei Stunden voll gesperrt.

Der Gesamtsachschaden wird auf 63.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell