Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: zu früh abgebogen - Fahrzeugführerin wird leicht verletzt

A4 Höhe Erfurt-West (ots)

Heute Mittag ereignete sich eher ungewöhnlicher Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen der Anschlussstelle Erfurt-West und dem Parkplatz Willrodaer Forst.

Die 36-jährige Fahrerin eines Alfa-Romeo beabsichtigte die Ausfahrt auf den Parkplatz zu nutzen. Jedoch bog sie ca. 500 m zu früh in eine Betriebswendestelle ("Schwarzabfahrt") ein. Aufgrund der Geschwindigkeit und der nicht dafür vorgesehenen Ausfahrt kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und anschließend in der Böschung zum Stehen. Hierbei verletzte sie sich leicht.

Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell