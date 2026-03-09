PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: So schnell wie der Blitz

A4 Höhe Eisenach-West (ots)

Gleich 257-mal leuchtete am Freitag das Blitzlicht der Geschwindigkeitsmessanlage auf der A4 bei Eisenach- West auf. Hier wurde für drei Stunden durch Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung der Autobahnpolizei die Geschwindigkeit kontrolliert. Normalerweise darf man auf dem Streckenabschnitt zwischen Eisenach-West und Herleshausen in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. 120 km/h schnell fahren. Der Spitzenreiter an diesem Tag raste jedoch mit 200 km/h durch den Blitzer. Insgesamt wurden 138 Verwarngelder, 119 Bußgelder und 20 Fahrverbote verhängt.

Diese enormen Geschwindigkeitsverstöße sind in diesem Bereich leider keine Seltenheit.

Viele Verkehrsteilnehmer fahren hier regelmäßig zu schnell.

Doch dabei gibt es viele verschiedene Gründe, warum es sinnvoll ist, sich an die vorgegebene Geschwindigkeit zu halten. Folgend werden einige davon aufgezählt.

Zunächst werden Geschwindigkeitsbeschränkungen aus bestimmten Gründen erlassen, beispielsweise weil es auf dem Streckenabschnitt häufig zu Verkehrsunfällen kommt, es die baulichen Gegebenheiten der Fahrbahn erfordern oder zum Lärmschutz (nicht abschließend).

Das Einhalten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit trägt zu einer höheren Verkehrssicherheit und weniger Unfällen bei. Umso schneller man fährt, umso länger wird der Bremsweg. Mit einer angemessenen Geschwindigkeit und dem richtigen Sicherheitsabstand steht das Fahrzeug schneller und sicherer.

Außerdem wird durch eine einheitliche angemessene Geschwindigkeit der Verkehrsfluss deutlich verbessert. Weniger Staus entstehen und Verkehrsteilnehmer kommen ohne Verzögerungen von A nach B.

Zusätzlich spielen Klimaschutz, Lärmschutz und Kostenersparnis in Bezug auf den Kraftstoffverbrauch eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Wer bisher keine passende Begründung gefunden hat, um sich an die vorgegebenen Geschwindigkeiten zu halten, der sollte nun an sich selber denken. Stress und Zeitdruck können zu einem unangepassten Fahrstil führen. Häufig wird dann kräftig aufs Gaspedal getreten, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Doch für welchen Preis?

Meist werden nur wenige Minuten "herausgefahren". Dafür setzt man sich selbst und alle anderen Verkehrsteilnehmer einem erhöhten Unfallrisiko aus.

Ersparen Sie sich, Ihrem Körper und allen anderen Verkehrsteilnehmern diesen Stress. Halten Sie sich an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen und werden Sie zum Vorbild.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 09:15

    API-TH: 2 Verletzte nach Verkehrsunfall - Dönerspieße kullern über die Autobahn

    A9 Höhe Eisenberg: (ots) - Gestern Mittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A9 in Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz. Aufgrund eines Reifenplatzers geriet ein Kleintransporter auf dem genannten Streckenabschnitt ins Schleudern. Der 56-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 13:14

    API-TH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

    A4 Höhe Eisenach (ots) - Heute Morgen war die Richtungsfahrbahn Dresden der A4 zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Eisenach-Ost nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt. Der 26-jährige Fahrer eines Mercedes wurde von der tiefstehenden Sonne geblendet, sodass er den vor sich fahrenden Sattelzug nicht wahrnahm. Er fuhr auf dessen Heck auf. Aufgrund der Kollision schleuderte er mit seinem Auto nach links und kam ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 14:29

    API-TH: Kleintransporter fährt auf Schilderwagen 1. Abschlussmeldung

    Schleifreisen (ots) - Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. Im Rahmen Unfallaufnahme bestätigte sich zunächst die Ausgangsmeldung. Der 31-Jährige Fahrer des unfallverursachenden Kleintransporters wurde durch den Unfall ebenfalls unbekannten Grades verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren