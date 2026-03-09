Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: So schnell wie der Blitz

A4 Höhe Eisenach-West (ots)

Gleich 257-mal leuchtete am Freitag das Blitzlicht der Geschwindigkeitsmessanlage auf der A4 bei Eisenach- West auf. Hier wurde für drei Stunden durch Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung der Autobahnpolizei die Geschwindigkeit kontrolliert. Normalerweise darf man auf dem Streckenabschnitt zwischen Eisenach-West und Herleshausen in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. 120 km/h schnell fahren. Der Spitzenreiter an diesem Tag raste jedoch mit 200 km/h durch den Blitzer. Insgesamt wurden 138 Verwarngelder, 119 Bußgelder und 20 Fahrverbote verhängt.

Diese enormen Geschwindigkeitsverstöße sind in diesem Bereich leider keine Seltenheit.

Viele Verkehrsteilnehmer fahren hier regelmäßig zu schnell.

Doch dabei gibt es viele verschiedene Gründe, warum es sinnvoll ist, sich an die vorgegebene Geschwindigkeit zu halten. Folgend werden einige davon aufgezählt.

Zunächst werden Geschwindigkeitsbeschränkungen aus bestimmten Gründen erlassen, beispielsweise weil es auf dem Streckenabschnitt häufig zu Verkehrsunfällen kommt, es die baulichen Gegebenheiten der Fahrbahn erfordern oder zum Lärmschutz (nicht abschließend).

Das Einhalten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit trägt zu einer höheren Verkehrssicherheit und weniger Unfällen bei. Umso schneller man fährt, umso länger wird der Bremsweg. Mit einer angemessenen Geschwindigkeit und dem richtigen Sicherheitsabstand steht das Fahrzeug schneller und sicherer.

Außerdem wird durch eine einheitliche angemessene Geschwindigkeit der Verkehrsfluss deutlich verbessert. Weniger Staus entstehen und Verkehrsteilnehmer kommen ohne Verzögerungen von A nach B.

Zusätzlich spielen Klimaschutz, Lärmschutz und Kostenersparnis in Bezug auf den Kraftstoffverbrauch eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Wer bisher keine passende Begründung gefunden hat, um sich an die vorgegebenen Geschwindigkeiten zu halten, der sollte nun an sich selber denken. Stress und Zeitdruck können zu einem unangepassten Fahrstil führen. Häufig wird dann kräftig aufs Gaspedal getreten, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Doch für welchen Preis?

Meist werden nur wenige Minuten "herausgefahren". Dafür setzt man sich selbst und alle anderen Verkehrsteilnehmer einem erhöhten Unfallrisiko aus.

Ersparen Sie sich, Ihrem Körper und allen anderen Verkehrsteilnehmern diesen Stress. Halten Sie sich an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen und werden Sie zum Vorbild.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell