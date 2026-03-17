Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: zu viel Alkohol und eine Menge Probleme

A9 Höhe des Hermsdorfer Kreuzes (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 16:35 Uhr, wurde die Polizei über einen auffällig fahrenden Sattelzug auf der A9, Höhe des Hermsdorfer Kreuzes informiert. Dieser soll mit einer immer wieder abfallenden Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Berlin unterwegs sein. Außerdem käme er immer wieder nach rechts von der Fahrbahn ab.

Die Beamten der Autobahnpolizei machten sich auf den Weg und konnten den Lkw Höhe der Anschlussstelle Droyßig aufnehmen. Es erfolgte eine Verkehrskontrolle. Der 42-jährige Lkw-Fahrer gab sofort zu, Alkohol konsumiert zu haben. Der Grund dafür seien schwerwiegende familiäre Probleme.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest brachte einen Wert von ca. 1,5 Promille ans Tageslicht.

Aufgrund des psychisch instabilen Zustandes des Mannes wurde ein Rettungswagen alarmiert. Die Rettungskräfte nahmen den Mann vorerst in Obhut.

Gegen den 42-Jährigen wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300,00 Euro erhoben. Zusätzlich wurde an seinem Lkw eine Radkralle angebracht, um die Weiterfahrt zu unterbinden.

Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Sollten Sie (familiäre) Probleme haben welche Sie stark belasten, so können Sie sich jederzeit bspw. an eine Telefonseelsorge wenden. Auch stehen Ihnen örtliche Selbsthilfegruppen zur Verfügung. Setzen Sie sich nicht hinters Steuer. Mangelnde Aufmerksamkeit, die damit einhergehende verkürzte Reaktionszeit und eine fehlerhafte Risikoeinschätzung beeinflussen die Fahrtauglichkeit enorm.

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