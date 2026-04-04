POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung durch Brandlegung
Aalen (ots)
Murrhardt: Sachbeschädigung durch Brandlegung In der Euro-Straße wurden durch einen Zeugen zwei brennende Altpapiercontainer gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191-9090 entgegen.
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