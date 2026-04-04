POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Aalen (ots) - Oberkochen: Unfallflucht auf der Autobahn Am Donnerstag um 10 Uhr streiften sich zwei PKW, die auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Süden unterwegs waren. Ein 67-jähriger Lenker eines Renault Trafic befuhr hierbei die mittlere Fahrspur. Auf Höhe der Anschlussstelle Oberkochen kam es zum Kontakt mit einem PKW, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Der PKW-Lenker auf der rechten Fahrspur setzte seine Fahrt ...

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