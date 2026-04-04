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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Trunkenheitsfahrt, Fahrlässige Brandstiftung

Aalen (ots)

Aalen: Trunkenheitsfahrt

Am Freitag befuhr ein alkoholisierter PKW- Lenker die Landstraße 1080 zwischen Waldhausen und Aalen. Der Fahrer sollte aufgrund der auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, welcher sich der Fahrer zunächst durch Flucht entzog. Im Stadtgebiet Aalen konnte das Fahrzeug dann schlussendlich angehalten werden. Ein Atemalkoholtest ergab beim Fahrer eine Alkoholisierung von 1,5 Promille.

Ellwangen: Fahrlässige Brandstiftung

Im Gewann Galgenberg meldete ein Zeuge eine brennenden Waldhütte. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Brand durch drei unsachgemäß entsorgte Einweggrills verursacht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961-9300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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