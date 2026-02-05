Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Taxi-Zeche geprellt

Erzenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Donnerstag flüchtete ein 18-Jähriger zu Fuß, nachdem er seine Taxirechnung nicht bezahlt hatte. Von Otterbach bis nach Erzenhausen hatte er sich fahren lassen, mutmaßlich ohne die Absicht, im Anschluss für die entstandenen Kosten aufzukommen. Als der Fahrer an der Zieladresse anhielt, stieg der junge Mann sofort aus und rannte los. Dabei verlor er jedoch eine Karte, die es der hinzugerufenen Polizei ermöglichte, seine Personalien festzustellen. Auf den Zechpreller kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen zu. |kle

