POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 05.04.2026
Aalen (ots)
Waiblingen - Bahnhof, Körperliche Auseinandersetzung - Zeugenaufruf
Am Samstagabend kam es am Bahnhof Waiblingen gegen 21:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher ein Jugendlicher durch eine bislang unbekannte 15-köpfige Personengruppe geschlagen und leicht verletzt wurde. Die Personengruppe flüchtete zu Fuß. Hinweise auf die Täter erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Tel.: 07151 950-422.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell