POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 05.04.2026

Aalen (ots) - Ellwangen - Unfallflucht - Zeugenaufruf Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag 12:00 Uhr in Ellwangen in der Schönenbergstraße einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw-Anhänger beim Vorbeifahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den ...

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