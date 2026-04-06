Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und Sachbeschädigung (stand: 08:00 Uhr)

Aalen (ots)

Winnenden: Unfall mit Motorrad

Am Sonntag, gegen 10:50 Uhr, befuhr eine 20-Jährige Motorradfahrerin mit ihrem Leichtkraftrad Yamaha RJ19 die Landstraße L1120 von Hertmannsweiler in Richtung Stöckenhof. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über das Motorrad und kam nach rechts von der Straße ab. Sie beschädigte dabei einen Leitpfosten und prallte anschließend gegen einen Baum. Die Fahrerin verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Fellbach: Ampelsteuerungskasten beschädigt - Zeugenaufruf

Bislang unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Samstag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 09:20 Uhr einen Steuerungskasten der Ampelanlage an der Einmündung der Pfarrer-Sturm-Straße in die Stuttgarter Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 zu melden.

Althütte: Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Ein 65-jähriger Motorradfahrer zog sich bei einem Sturz leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann befuhr am Sonntag, gegen 17:00 Uhr, die Landstraße L1119 zwischen Sechselberg und Waldenweiler, als er aufgrund des schlechten Straßenzustands in Verbindung mit einem Fahrfehler zu Fall kam und in den Straßengraben rutschte. An der Ducati entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Sulzbach an der Murr: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Am Sonntag, um 15:52 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines Volkswagen die Bundesstraße B14 von Großerlach in Richtung Sulzbach an der Murr. An der Einmündung zur Liemannsklinge wollte er nach links abbiegen und musste seinen Tiguan bis zum Stillstand abbremsen, um dem Gegenverkehr Vorrang zu gewähren. Ein 24-jähriger Motorradfahrer, der mit seiner Honda CBR in gleicher Richtung unterwegs war, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Volkswagen auf. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den 24-Jährigen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 6.000 Euro. Die Bundesstraße war bis 17:17 Uhr voll gesperrt.

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