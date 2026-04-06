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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Murrhardt - Verkehrsunfall - zwei schwer verletzte Personen

Am Samstag (06.02.2025) kam es in Murrhardt auf der Landesstraße 1149 gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorrädern. Eine 30-jährige Motorradfahrerin fuhr von Murrhardt in Richtung Gschwend. Ein 69-jähriger Motorradfahrer befuhr die Landesstraße 1120 aus Richtung Göckelhof kommend, bog im Einmündungsbereich nach links auf die Landesstraße 1149 in Richtung Murrhardt ein und übersah die 30-jährige Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Motorräder. Hierbei wurden beide Unfallbeteiligten schwer verletzt. An der Unfallstelle waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Bei der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Aalen wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs ein Gutachter hinzugezogen. Der Bereich der Unfallstelle war bis gegen 18:30 Uhr gesperrt. An den beiden Motorrädern entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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