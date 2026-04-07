Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Haft nach Körperverletzung mit Messer

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Haft nach Körperverletzung mit Messer

Am frühen Samstagmorgen gegen 04 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann auf seinem Weg nach Hause von einem 20-Jährigen Mann in der Daimlerstraße in Michelfeld mit einem Messer attackiert. Der 23-Jährige wurde hierdurch am Arm verletzt, er konnte in ein Schnellrestaurant flüchten und verständige von dort die Polizei. Der 20-Jährige konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung festgenommen werden. Er wurde am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Öhringen vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der 20-jährige, niederländische Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zur Tat dauern an.

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