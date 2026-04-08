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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Hundebiss - Unfälle - Sachbeschädigung - Frau belästigt - Baumaschinen und Diesel gestohlen

Aalen (ots)

Plüderhausen: Körperverletzung durch Hundebiss

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr fuhr ein 15-Jähriger mit seinem Tretroller auf der Unteren Kirchgasse. Beim Passieren eines Hundes biss dieser den Jungen in die linke Wade. Der 15-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen.

Schorndorf: Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, im Zeitraum von 15:15 Uhr bis 15:35 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein auf dem Parkplatz des Toom Schorndorf geparktes Fahrzeug. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Nummer 07181 204-0 entgegen.

Schorndorf: Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Donnerstag, 02.04.2026 bis Montagmittag, 06.04.2026 verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Baustellengelände in der Lutherstraße sowie im Anschluss Zutritt in das unverschlossene Objekt. Eine vor der Eingangstür stehende Rüttelplatte wurde umgeworfen, wodurch ein Baugerät beschädigt wurde. Im Gebäude wurden Flüssigkeiten verschüttet, Materialsäcke aufgerissen und der Inhalt teilweise mit Wasser gebunden. Zudem wurden die Wände und eine Wohnungseingangstür mit Putz verschmutzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 5.000 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 204-0.

Waiblingen: Frau in Parkanlage belästigt - Zeugen gesucht

Am Dienstag gegen 11 Uhr wurde eine 59 Jahre alte Frau in der Parkanlage bei der Straße "An Der Talaue" auf der Luisenbrücke von einem bisher unbekannten Mann belästigt. Der Mann folgte der Frau über eine längere Strecke und äußerte mehrfach in ordinärer Sprache, dass er mit der Frau den Analverkehr durchführen wolle. Letztlich entfernte sich der Mann, ohne dass es zu einem körperlichen Kontakt mit der Frau kam. Laut der Frau hatte der Mann ein arabisches Erscheinungsbild, war etwa 30 Jahre alt, hatte dunkle, lockige Haare und trug eine blau-weiße Jacke. Zeugen, die am Dienstag auf die Situation aufmerksam wurden und Hinweise zu dem Mann geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Spiegelberg-Kurzach: Baumaschinen und Diesel gestohlen

Unbekannte Täter begaben sich im Zeitraum von Donnerstag, 02.04. und Dienstag, 07.04. auf eine eingerichtete Straßenbaustelle in der Winterlauterstraße (L1117) und entwendeten von dort eine Handrüttelplatte und einen Handstampfer. Zudem pumpten die unbekannten Diebe von einem auf der Baustelle aufgestellten mobilen Tankbehältnis etwa 950 Liter Diesel ab und entwendeten auch diesen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 8.500 Euro. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07193 352.

Backnang: Verkehrsunfall

Am Dienstag, gegen 17:00 Uhr wollte eine 60-jährige Mercedes-Fahrerin aus einer Einfahrt in die Gartenstraße einfahren. Dabei übersah sie eine 43-jährige Fiat-Fahrerin, welche im fließenden Verkehr unterwegs war. Es kam zum Unfall mit einem Gesamtschaden 9.000 Euro. Zudem verletzte sich die Fiat-Fahrerin leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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