Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzten Personen

Hasborn (ots)

Am heutigen Sonntag gegen 11:10 Uhr kam es zunächst zu einem Alleinunfall auf der BAB1, von Hasborn kommend in Fahrtrichtung Wittlich. Hierbei verlor ein Fahrzeugführer, aufgrund Unachtsamkeit, die Kontrolle über seinen Pkw und stieß gegen die dortige Mittelschutzplanke. Hierbei entstand lediglich Sachschaden und es wurde niemand verletzt. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und auf dem linken Fahrstreifen stand, bildete sich ein Rückstau. Ein weiterer Fahrzeugführer übersah das Stauende, versuchte durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern und stieß zunächst auf den vorausrollenden Pkw, kam ins Schleudern und knallte in die dortige rechte Schutzplanke. Hierbei wurde die Beifahrerin des Unfallverursachers und drei der vier Insassen des anderen beteiligten Pkw verletzt. Die Beifahrerin wurde später in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, die anderen drei Verletzten konnten nach kurzer ärztlicher Versorgung eigenständig die Unfallstelle verlassen. Hierbei entstand ein Totalschaden am Fahrzeug des Verursachers und ein hoher vierstelliger Sachschaden an dem anderen Pkw. Da der Rettungshubschrauber mitsamt Notarzt auf der Autobahn landen musste, wurde die Autobahn für ca. 45 Minuten gesperrt. Insgesamt entstand bei beiden Verkehrsunfällen zusammen ein Sachschaden von über 100.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehr der Stadt Wittlich, mehrere Rettungswagen und die Polizeiautobahnstation Schweich.

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