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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter PKW Aufbruch

Birkenfeld (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 24.03.2026 auf Mittwoch, den 25.03.2026 und in der Folgenacht auf Donnerstag, den 26.03.2026 versuchte bisher unbekannter Tatverdächtiger einen auf dem Parkplatz der Elisabeth- Stiftung geparkten PKW mittels Türschlossstechen zu öffnen. In keinem der beiden Fällen gelang dieses Vorhaben jedoch nicht. Auffällig hierbei ist, dass der Geschädigte den PKW nach der ersten Tat an einer anderen Stelle abgeparkt hatte.

Sollte es Zeugen für diese Aufbruchversuche geben, so melden diese sich bitte unter der 06782-9910 bei der Polizeiinspektion Birkenfeld

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782 9910
Telefax: 06782 99120
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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