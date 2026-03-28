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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trier: starke Verkehrsbehinderung im Bereich Ostallee
Kreuzungsbereich Bahnhof

Trier (ots)

Seit Freitagnachmittag, 27.03.26, verzeichnet die Polizeiinspektion Trier vermehrte Beschwerden von Verkehrsteilnehmern über erhebliches Verkehrsaufkommen im Kreuzungsbereich Ostallee/Hauptbahnhof Trier. Zeugen berichten von längeren Wartezeiten an der Ausfahrt aus dem Parkhaus Alleencenter sowie deutlichen Beeinträchtigungen beim Passieren der Kreuzung. Die Verkehrsregelung wird voraussichtlich über das gesamte Wochenende bestehen bleiben. Insbesondere am heutigen Samstagnachmittag und am morgigen verkaufsoffenen Sonntag, ist mit einer weiteren Belastung zu rechnen. Ortskundige Autofahrer werden daher gebeten, die genannte Örtlichkeit nach Möglichkeit zu meiden oder alternative Routen zu wählen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit, Geduld und die Einhaltung der Verkehrsregeln.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Trier
Kürenzer Straße 3
54292 Trier
Telefon: 0651/983-44150
Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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