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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Lkw-Brand in Wohnhaus verursacht hohen Sachschaden: Bewohner retten sich rechtzeitig

Holzerath (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 28. März 2026, kam es in einem Mehrparteienhaus in der Römerstraße in Holzerath zu einem folgenschweren Brand. Ein in einer Garage abgestellter Lkw geriet in Brand; das Feuer griff auf das Gebäude über. Dank der Aufmerksamkeit einer Bewohnerin konnten alle Personen das Haus unverletzt verlassen.

Brandursache noch unklar - Löscharbeiten bis in den Morgen. Gegen 23:55 Uhr alarmierte eine Bewohnerin die Polizeiinspektion Hermeskeil, nachdem sie eine starke Rauchentwicklung im Gebäude bemerkt hatte. Wie sich herausstellte, war ein 7,5-Tonnen-Lkw, der in einer im Gebäude integrierten Garage parkte, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Das Feuer griff von der Garage auf die Zwischendecke des Wohnhauses über, wodurch die Löscharbeiten aufgrund möglicher Glutnester voraussichtlich bis in die späten Morgenstunden andauern. Die Römerstraße muss für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der am Gebäude entstandene Sachschaden auf mehrere hunderttausend Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden noch in der Nacht aufgenommen und werden durch die Kriminalinspektion Trier fortgeführt. Es erfolgt auch die Prüfung, ob ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hat. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Hermeskeil, der Kriminaldauerdienst Trier, die Freiwilligen Feuerwehren aus Pluwig-Gusterath, Schöndorf, Holzerath und Waldrach, sowie der Rettungsdienst mit Notarzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon:06503/9151-0
E-Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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