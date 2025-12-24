POL-PIZW: Einbruchdiebstahl in Handyzubehörgeschäft

Zweibrücken (ots) - In der Nacht von Samstag, 20.12.2025 auf Sonntag 21.12.2025 zerkratzen bislang unbekannte Täter einen in der Kneippstraße abgestellten PKW Hyundai i 30. Hierbei wurde die komplette linke Fahrzeugseite in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1000.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

