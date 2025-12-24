PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Einbruchdiebstahl in Handyzubehörgeschäft

Zweibrücken (ots)

Zwischen dem 22.12.2025, 20:00 Uhr und dem 23.12.2025, 08:00 Uhr brachen unbekannte Täter in der Hauptstraße in ein Handyzubehörgeschäft ein, indem sie eine Stahltür aufhebelten. Dort wurden dann Kopfhörer, Tabakwaren und SIM-Karten entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. EUR 1600. |PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

