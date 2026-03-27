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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Erfolgreiche Fahndung nach Ladendiebstahl

Waldrach (ots)

Am Donnerstag, 26.03.2026, gegen 11:20 Uhr ging eine Mitteilung bei der Polizeiinspektion Schweich über einen aktuellen Ladendiebstahl in einem Waldracher Supermarkt ein. Durch dortige Angestellte konnte der Beschuldigte zunächst zu Fuß verfolgt werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten erhielten die Information, dass sich der flüchtige Beschuldigte in einem Wohnhaus in der Nähe aufhalten könnte. Die eingesetzten Beamten betraten das Grundstück, konnten den Beschuldigten erkennen und ansprechen. Hieraufhin flüchtete er umgehend zu Fuß auf den Ruwer-Hochwald-Radweg und sodann in ein angrenzendes Waldgebiet. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf, verloren jedoch im dichten Bewuchs des angrenzenden Waldstücks den Blickkontakt zum Beschuldigten.

Durch uniformierte und zivile Polizeikräfte wurde in Waldrach, Kasel und dem dazwischenliegenden Ruwer-Hochwald-Radweg nach dem Flüchtigen gefahndet.

Es wandten sich mehrere Anwohner telefonisch oder persönlich an die Polizei, um Hinweise über die Fluchtrichtung des Beschuldigten zu geben. Dies führte letztendlich dazu, dass er aufgegriffen werden konnte. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen des zugrundeliegenden Ladendiebstahls. Darüber hinaus sind weitere vergangene Delikte Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen gegen den flüchtigen Täter.

Die Polizeiinspektion Schweich bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung, durch deren Hinweise der Flüchtige gestellt werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Telefon 06502 9157-0
Telefax 06502 9157-50
pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Sachbearbeiter: R. Eck, PK

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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