Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Zigarettendiebstahl

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag (24.03.2026, 21.05 Uhr) und Mittwoch (25.03.2026, 06.15 Uhr) gewaltsam Zugang zu einem Supermarkt an der Hauptstraße in Ennigerloh.

Hier stahlen sie Zigaretten im mittleren vierstelligen Wert und flüchteten.

Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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