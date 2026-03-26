POL-WAF: Ennigerloh. Zigarettendiebstahl
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag (24.03.2026, 21.05 Uhr) und Mittwoch (25.03.2026, 06.15 Uhr) gewaltsam Zugang zu einem Supermarkt an der Hauptstraße in Ennigerloh.
Hier stahlen sie Zigaretten im mittleren vierstelligen Wert und flüchteten.
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