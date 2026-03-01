Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Unterstützung des Rettungsdienstes mit Nottüröffnung, Reichenau-Lindenbühl, 28.02.2026

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Reichenau (ots)

In einem Wohnhaus im Ortsteil Reichenau-Lindenbühl bemerkten die Hausbewohner am Samstagabend, 28.02.2026, ungewöhnliche Geräusche aus der vermieteten Einliegerwohnung. Nach dem Ansprechen Ihres Mieters durch die verschlossene Zimmertüre, hörten sie leises Jammern. Sie verständigten den Rettungsdienst. Da die Zimmertüre von innen verschlossen war, wurde zusätzlich zur Nottüröffnung die Feuerwehr hinzugerufen.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde um 19:32 Uhr von der Integrierte Leitstelle Konstanz per Meldeempfänger zum Technischen Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstüre um den Zugang für den Rettungsdienst zu schaffen. Dieser übernahm sofort die Versorgung der männlichen Person, zwei als Rettungssanitäter ausgebildete Feuerwehrleute unterstützten dabei. Nach der Erstversorgung half die Feuerwehr dem Rettungsdienst beim Transport aus dem Untergeschoß über die Außentreppe. Da die Einsatzstelle auf dem Grundstück in Dunkeln lag, wurde diese von der Feuerwehr per Lichtmast des LF 10 ausgeleuchtet. Der Rettungsdienst übernahm dann die Person um sie zur weiteren Versorgung ins Klinikum zu bringen.

Unter Leitung von Gruppenführer Markus Zeiler waren 15 Feuerwehreinsatzkräfte mit Löschfahrzeug LF 10 im Einsatz und im Gerätehaus in Bereitschaft. Mit vor Ort war der Rettungsdienst des DRK und Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Einsatzende war um 20:24 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell