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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Girl's Day bei der Polizeiinspektion Morbach

Morbach (ots)

Am 23.04.2026 findet wieder der alljährliche Girl's Day statt. Auch in diesem Jahr ist die Polizeiinspektion Morbach mit einem abwechslungsreichen und spannenden Programm dabei. Unter dem Motto "ein Tag als Polizeikommissarin im Wechselschichtdienst" erhalten Mädchen ab 14 Jahren einen Einblick in den Polizeialltag. Es werden u.a. das Dienstgebäude und die aktuellen Ausrüstungsgegenstände der Polizei, die im Anschluss teilweise auch selbst angezogen werden können, vorgestellt. Ihr wolltest schon immer mal selbst auf Spurensuche gehen oder eine Geschwindigkeitsmessung von Fahrzeugen im Straßenverkehr durchführen? Hier bekommt ihr die Gelegenheit dazu! Ihr interessiert euch für den Polizeiberuf, kennt die benötigten Voraussetzungen jedoch nicht? Wir beantworten euch alle Fragen rund um die Einstellungsvoraussetzungen, das Bewerbungsverfahren und das Studium. Anmelden könnt ihr euch gerne über die offizielle Internetseite: www.girls-day.de. Es sind nur noch wenige Plätze frei! Die Polizeiinspektion Morbach freut sich auf euer Kommen!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
PHK'in Alff

Telefon: 06533-9374-0
E-Mail: pimorbach.wache@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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