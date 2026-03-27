PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dienststellenübergreifende Alkohol- und Drogenkontrolle im Ehranger Hafen

Trier-Ehrang (ots)

Am Freitagnachmittag des 27.03.2026 führten Polizeibeamte/-innen der Polizeiinspektion Schweich in Kooperation mit Polizeibeamten/-innen der Polizeiinspektionen Wittlich, Trier, Hermeskeil, Morbach und der Polizeiautobahnstation Schweich und einem Hundeführer eine Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt auf Alkohol- und Drogendelikte in der Schiffstraße / B 53 in Trier-Ehrang durch. Zwischen 14:30 und 20:30 Uhr wurden 112 Fahrzeuge aus beiden Fahrtrichtungen der B 53 durch Anhalteposten selektiert und zu den Kontrollboxen in der Schiffstraße geleitet, wo sie einer Kontrolle unterzogen wurden.

Mehrere Fahrzeugführer/-innen mussten sich Drogen- und Alkoholtests unterziehen. Insgesamt wurden sieben Fahrzeugführer-/innen eine Blutprobe entnommen, da diese unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis standen. Bei allen Personen wurde die Weiterfahrt untersagt. Weitere drei Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Alkohol.

Neben 63 Verwarnungen und Ordnungswidrigkeiten, sowie 31 festgestellten Mängeln an Fahrzeugen, wurde gegen zwei Fahrzeugführer ein Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet, weil sie einen Teleskopschlagstock und ein langes verbotenes Messer griffbereit mitführten. Eine weitere Strafanzeige wurde wegen fehlender Versicherung an dem mitgeführten Fahrzeug eingeleitet. Während der Kontrollmaßnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Str. 8, 54338 Schweich
Telefon: 06502-91570
Ansprechparter: Teusch, PHK
Email: pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pischweich

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 20:49

    POL-PDTR: Zeugen gesucht! - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

    Idar-Oberstein (ots) - Am 25.03.2026 gegen 11:45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 41 zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Demnach befuhr ein schwarzer Volkswagen Polo die B41 von Idar-Oberstein in Fahrtrichtung Kirn. Im Bereich eines zusätzlichen Fahrstreifens (Höhe Abfahrt Kaufacker) begann die Geschädigte einen Überholvorgang. Der VW Polo fuhr ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 20:34

    POL-PDTR: Erfolgreiche Fahndung nach Ladendiebstahl

    Waldrach (ots) - Am Donnerstag, 26.03.2026, gegen 11:20 Uhr ging eine Mitteilung bei der Polizeiinspektion Schweich über einen aktuellen Ladendiebstahl in einem Waldracher Supermarkt ein. Durch dortige Angestellte konnte der Beschuldigte zunächst zu Fuß verfolgt werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten erhielten die Information, dass sich der flüchtige Beschuldigte in einem Wohnhaus in der Nähe aufhalten könnte. ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 08:26

    POL-PDTR: Girl's Day bei der Polizeiinspektion Morbach

    Morbach (ots) - Am 23.04.2026 findet wieder der alljährliche Girl's Day statt. Auch in diesem Jahr ist die Polizeiinspektion Morbach mit einem abwechslungsreichen und spannenden Programm dabei. Unter dem Motto "ein Tag als Polizeikommissarin im Wechselschichtdienst" erhalten Mädchen ab 14 Jahren einen Einblick in den Polizeialltag. Es werden u.a. das Dienstgebäude und die aktuellen Ausrüstungsgegenstände der Polizei, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren