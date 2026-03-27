Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dienststellenübergreifende Alkohol- und Drogenkontrolle im Ehranger Hafen

Trier-Ehrang (ots)

Am Freitagnachmittag des 27.03.2026 führten Polizeibeamte/-innen der Polizeiinspektion Schweich in Kooperation mit Polizeibeamten/-innen der Polizeiinspektionen Wittlich, Trier, Hermeskeil, Morbach und der Polizeiautobahnstation Schweich und einem Hundeführer eine Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt auf Alkohol- und Drogendelikte in der Schiffstraße / B 53 in Trier-Ehrang durch. Zwischen 14:30 und 20:30 Uhr wurden 112 Fahrzeuge aus beiden Fahrtrichtungen der B 53 durch Anhalteposten selektiert und zu den Kontrollboxen in der Schiffstraße geleitet, wo sie einer Kontrolle unterzogen wurden.

Mehrere Fahrzeugführer/-innen mussten sich Drogen- und Alkoholtests unterziehen. Insgesamt wurden sieben Fahrzeugführer-/innen eine Blutprobe entnommen, da diese unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis standen. Bei allen Personen wurde die Weiterfahrt untersagt. Weitere drei Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Alkohol.

Neben 63 Verwarnungen und Ordnungswidrigkeiten, sowie 31 festgestellten Mängeln an Fahrzeugen, wurde gegen zwei Fahrzeugführer ein Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet, weil sie einen Teleskopschlagstock und ein langes verbotenes Messer griffbereit mitführten. Eine weitere Strafanzeige wurde wegen fehlender Versicherung an dem mitgeführten Fahrzeug eingeleitet. Während der Kontrollmaßnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

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