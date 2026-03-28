Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Wohnmobil

Tawern (ots)

Am Samstag, den 28.03.2026, gegen 12:36 Uhr beschädigte ein vorbeifahrendes Wohnmobil einen an der Haltestelle in Höhe der Trierer Straße 21 in 54456 Tawern haltenden Linienbus. Das Wohnmobil sei mit einer rechtsseitig geöffneten Ladeklappe unterwegs gewesen. Die Ladeklappe sei während des Vorbeifahrens mit dem Linienbus kollidiert. Durch die Kollision hat sich die Ladeklappe gelöst und ist vermutlich abgefallen. Den Spuren zufolge streifte das Wohnmobil den Linienbus im hinteren linken Bereich. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben, den er vermutlich nicht bemerkt hat. Der Linienbus war mit nur wenigen Fahrgästen besetzt, verletzt wurde niemand. Das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges konnte nicht abgelesen werden. Zeugen, vor allem die Businsassen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter Telefon: 06581-9155-0, oder pisaarburg@polizei.rlp.de zu melden.

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