Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Sachbeschädigung - Unfall

Aalen (ots)

Heubach: Diebstahl

Zwischen Samstag, 28.02.2026 und Dienstagmittag, 07.04.2026, gelangten Unbekannte in einen mittels Bügelschloss verschlossenen Kellerraum eines Hauses in der Königsberger Straße und entwendeten sechs weiße Kunststoffgartenstühle im Wert von rund 1.200 Euro. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder Verbleib der Stühle machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 zu melden.

Lorch: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Eine Schranke zu einer Abstellfläche auf dem Parkplatz am Bahnhof in der Poststraße wurde vermutlich durch Draufsitzen einer Person durchgebogen. Außerdem wurden die reflektierenden Streifen zunächst abgezogen und anschließend wieder auf die Oberseite aufgeklebt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Polizeiposten Lorch bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07172 7315.

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Unfall

Ein 26-jähriger Fiat-Lenker befuhr am Mittwoch gegen 11:35 Uhr die Einhornstraße in Richtung Straßdorf. Auf Höhe der Abzweigung Laawiesenweg bremste ein vor ihm fahrender 18-Jähriger seinen Audi bis zum Stillstand ab. Dies erkannte der 26-Jährige zu spät und fuhr auf den Audi auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

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