Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrraddiebstahl, versuchter Einbruch und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrraddiebstahl

Zwischen Donnerstag dem 26.03., 16:20 Uhr und Dienstag dem 07.04., 09:30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter das Fahrrad eines 35-Jährigen am Bahnhof, welches mit einem Schloss gesichert war. Es handelt sich um ein silber/rotes Fahrrad der Marke Bulls. Der Wert des Fahrrads wird auf etwa 220 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Kirchberg an der Jagst: Versuchter Einbruch im Schloss

Am Donnerstag zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr verschaffe sich ein unbekannter Täter Zugang zum Schloss in der Schlossstraße. Augenscheinlich wurde durch den Einbrecher nichts entwendet. Hinweise nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 454 entgegen.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an einem Pkw

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag im Aschenhausweg das Auto eines 37-Jährigen, indem er eine Fensterscheibe einschlug. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

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