Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Farbschmierereien - Unfall

Aalen (ots)

Ellenberg: Farbschmierereien

Zwischen Freitag und Montag wurden drei Stromverteilerkästen in der Hauptstraße mit Farbe besprüht. Die Motive zeigen jeweils ein weißes Pferd mit geballter Faust auf schwarzem Grund und roter Farbe. Der entstandene Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Telefonnummer 07964 330001 entgegen.

Ellwangen: Unfall

Ein 27-jähriger Seat-Lenker befuhr am Donnerstagmorgen gegen 07:20 Uhr die Abfahrt der Anschlussstelle Ellwangen an der A7 in Fahrtrichtung L1060. Als eine vor ihm fahrende 30-Jährige ihren BMW an der dortigen Einmündung verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies der 27-Jährige zu spät und fuhr auf den BMW auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Oberkochen: Farbschmiererei

Bislang Unbekannte besprühten zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 14:00 Uhr, einen Netzverteilerkasten in der Schulstraße. Dadurch wurde auch eine angrenzende Hauswand beschmiert. Der Polizeiposten Oberkochen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07364 95599-0.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Pedelec

Am Mittwoch zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr wurde ein Pedelec, das in der Rinderbacher Gasse in der Nähe des Rathauses abgestellt war, entwendet. Es handelt sich um ein Pedelec des Herstellers Cube, MTB Cross, Stereo Hybrid One 44 HPC Race in der Farbe blackline. Das Rad aus dem Modeljahr 2025 hatte einen Wert von ca. 4.700 Euro. Es war mit einem ABUS-Faltschloss im Wert von ca. 100 Euro an ein Verkehrsschild gekettet. Der Akku wurde vom Besitzer nach dem Abstellen des Pedelecs entfernt und mitgenommen. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder Verbleib des Pedelecs machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

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