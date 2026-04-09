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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Sulzbach an der Murr: Schwerer Verkehrsunfall auf L1066

Aalen (ots)

Am Donnerstag, gegen 12:25 Uhr war ein 73-jähriger Ford-Fahrer auf der Landesstraße L1066 zwischen Lautern und Sulzbach an der Murr unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Ford-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden VW-Golf zusammen, der von einer 44-Jährigen gelenkt wurde. Beim Unfall wurde der Ford-Fahrer leicht verletzt. Seine 71-jährige Beifahrerin, sowie die 44-jährige VW-Fahrerin und ihr 25-jähriger Beifahrer zogen sich schwere Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 20.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Landesstraße musste zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung komplett gesperrt werden. Aktuell dauert die Sperrung noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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