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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Farbschmierereien - Einbruch in Wertstoffhof

Aalen (ots)

Remshalden-Grunbach: Rollerfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein 67 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers wollte am Donnerstag gegen 17:45 Uhr von der Wiesenstraße auf die Fellbacher Straße abbiegen, verlor hierbei die Kontrolle über seinen Roller und stürzte letztlich. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,2 Promille, weshalb er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste.

Schwaikheim: Farbschmierereien

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde eine Garage im Fritz-Ulrich-Weg mit Farbe beschmiert und hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Winterbach: Einbruch in Wertstoffhof

Am Donnerstagabend gegen 20:50 Uhr kletterte eine männliche Person über den Zaun des Wertstoffhofes in der Ostlandstraße. Unweit vom Wertstoffhof konnte in der Folge durch eine hinzugerufene Streife ein Pkw, besetzt mit einem 30-jährigen Mann, auf den die Personenbeschreibung passte und der u.a. Elektroschrott im Fahrzeug hatte, kontrolliert werden. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Winterbach: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Am Donnerstag gegen 15:15 Uhr fuhr ein 57-jähriger Radfahrer zwischen zwei Pkw hindurch. Hierbei touchierte er zunächst ein Fahrzeug, wodurch er abgewiesen wurde und mit einem anderen parkenden Pkw kollidierte. Der Radfahrer stürzte in der Folge und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Fahrrad des Unfallverursachers sowie an den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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