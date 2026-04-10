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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Tunneldecke gestreift

Ein 41 Jahre alter Fahrer eines Peugeot Kastenwagens befuhr am Donnerstag gegen 20:55 Uhr die Poststraße und schätzte beim Einfahren in die dortige Unterführung die Höhe seines Fahrzeuges falsch ein und streifte die Tunneldecke. Am Pkw und dem Tunnel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Althütte: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:40 Uhr kam ein 20-jähriger Motorradfahrer aufgrund eines Fahrfehlers in einer Linkskurve im Bereich der Königsbronnhofkreuzung in Fahrtrichtung Rudersberg zu Fall. Der Motorradfahrer rutschte in die Leitplanke und musste anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An der Leitplanke sowie am Motorrad entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2700 Euro.

Kernen-Stetten: Gegen Leitplanke gefahren

Am Freitag gegen 08:15 Uhr befuhr ein 43-jähriger Ford-Fahrer die Esslinger Straße (L1199) in Fahrtrichtung Esslingen. Kurz vor dem Schotterwerk musste der Ford-Fahrer plötzlich niesen, verlor dadurch kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte alleinbeteiligt mit der Leitplanke. Am Ford entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Sachschaden an der Leitplanke wird mit etwa 2.000 Euro beziffert. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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