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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: E-Scooter im Kreisverkehr übersehen -

Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr wollte 44 -jähriger Ford-Fahrer mit seinem PKW in den Kreisverkehr in der Aspacher Straße auf Höhe der Tankstelle einfahren. Dabei übersah er einen 15 -jährigen Fahrer mit seinem E-Scooter, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand und kollidierte mit diesem. Der 15 -jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro.

Waiblingen: Zeugenaufruf - PKW in Leitplanke gedrängt -

Am Samstagmorgen gegen 02:40 Uhr befuhr ein 20 -jähriger mit seinem PKW SEAT den rechten Fahrstreifen der B14/B29 in Richtung Aalen. Auf Höhe des Teilers schlossen zwei Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen auf den SEAT auf. Bei den Fahrzeugen soll es sich um eine schwarze Mercedes-Limousine und einen schwarzen BMW 5er gehandelt haben. Als die beiden Fahrzeuge auf Höhe des SEAT waren, bremste der unbekannte BMW-Fahrer ab und lenkte sein Fahrzeug mehrfach auf die Spur des SEAT-Fahrers, so dass dieser bremsen und nach rechts ausweichen musste. Dabei streifte er letztlich mit seinem PKW die rechte Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Anschließend entfernten sich die beiden Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit weiter auf der B29 in Richtung Aalen. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07151 950422 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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