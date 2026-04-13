Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Versuchter Einbruch - Sachbeschädigung - Unfallfluchten - Diebstahl - Sonstiges

Aalen (ots)

Essingen: Mit Leitplanke kollidiert

Am Sonntag gegen 7:20 Uhr befuhr ein 25-jähriger BMW-Fahrer die B29 in Richtung Aalen. Kurz vor der Ausfahrt Essingen kollidierte das Fahrzeug mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Der PKW kam nach etwa 100 Meter zum Stehen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro. Mutmaßlich für den Unfall war nach eigenen Angaben des Fahrzeugführers ein Sekundenschlaf.

Aalen/Fachsenfeld: Sachbeschädigung durch Brand

Unbekannte entzündeten am Samstag, gegen 19:30 Uhr, eine Benzindose mit Feuerzeugbenzin auf einem Schotterweg im Bereich Steinfurt. Die Feuerwehr war mit zwei Einsatzfahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort. Die unbekannten Männer wurden als etwa 20-25 Jahre alt beschrieben und waren schwarz gekleidet. Einer der Männer trug einen Kapuzenpullover. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Bopfingen/Unterriffingen: Widerstand nach psychischer Ausnahmezustand

Am Samstag kam es gegen 2:45 Uhr in der Hohenloher Straße zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine 15-Jährige, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, auffällig geworden war. Gegen die polizeilichen Maßnahmen widersetzte sich die Jugendliche. Im Einsatz waren hierbei auch die Feuerwehr Bopfingen mit drei Einsatzfahrzeugen und sieben Einsatzkräften. Die Jugendliche wurde schließlich in die Obhut einer Klinik übergeben.

Aalen: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Eine bislang unbekannte Frau riss am Freitag, gegen 19:45 Uhr, in der Eisenbahnstraße an zwei dort geparkten PKW die Heckscheibenwischer ab. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Aufgrund eines entgegenkommenden, bislang unbekannten dunklen PKW, musste am Sonntag gegen 19:50 Uhr ein 18-jähriger VW-Fahrer auf der Verbindungsstraße zwischen Eggenrot und Braune Hardt nach rechts ausweichen. Infolgedessen kam er von der Fahrbahn ab und der PKW überschlug sich. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Kupferdiebstahl

Am Sonntag wurden von einem Grundstück im Hinterer Buchenberg, gegen 4:20 Uhr, Kupferteile im Wert von rund 450 Euro entwendet. Die Diebe waren mit einem weißen Transporter, vermutlich älterer Ford-Transit, unterwegs. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Eine 71-jährige Opel-Fahrerin fuhr am Samstag, gegen 18:15 Uhr, nach links von der Kirchheimer Straße auf die neue Nördlinger Straße ein. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden Mercedes einer 27-Jährigen. Es kam zur Kollision, wobei ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Ein Porsche Macan, der in der Hans-Fein-Straße geparkt war, wurde am Sonntag um 14:45 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim rückwärts Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher, der mit einem älteren, großen silberfarbenen bzw. anthrazitfarbenem Fahrzeug unterwegs war, verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Führerschein beschlagnahmt

Am Samstag um 1:30 Uhr fiel im Rahmen einer Kontrollstelle in der Remsstraße ein Mercedes auf, der zunächst hinter zwei Fahrzeugen den Kreisverkehr in Richtung Remsstraße verließ. Unmittelbar danach betätigte der Fahrer die Lichthupe, scherte aus und überholte die vorausfahrenden Fahrzeuge. Der unmittelbar davor fahrende PKW-Lenker wollte folgen, konnte jedoch aufgrund Gegenverkehrs nicht mehr ausscheren. Der Mercedes konnte durch die Beamten kurz danach mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h innerorts gemessen werden. Im weiteren Verlauf wurde der 18-jährige Fahrer in der Hinteren Schmiedgasse einer Kontrolle unterzogen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 18-Jährigen beschlagnahmt.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch

Über das Fenster einer Toilette versuchte ein Dieb zwischen Donnerstag, 2.4.26 und Donnerstag, 9.4.26, in ein Vereinsheim in der Straße Hofwiese einzudringen. Hierzu wurde das vorhandene Fenstergitter verbogen, das angebrachte Fliegengitter entfernt und die Fensterscheibe eingeschlagen. Nachdem das Aufhebelen des Fensters dennoch nicht gelang, wurde das Gebäude nicht betreten. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 entgegen.

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