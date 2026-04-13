Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche & Fensterscheibe eingeworfen

Aalen (ots)

Weinstadt-Großheppach: Einbrüche in Grundschule & Kindergarten

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zutritt zur Grundschule sowie zum Kindergarten in der Zügernbergstraße. In der Schule wurden mehrere Türen und Schränke geöffnet und nach jetzigem Kenntnisstand Bargeld entwendet, der verursachte Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Im Kindergarten wurde nach aktuellem Stand der Ermittlungen nichts gestohlen, allerdings Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro verursacht. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Fensterscheibe eingeworfen

In der Nacht auf Montag wurde eine Fensterscheibe eines Dönerladens in der Bahnhofstraße eingeworfen und hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro verursacht. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

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