Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessungen über die Osterfeiertage

Augsburg (ots)

Landkreis Donau-Ries, Harburg - Über die Osterfeiertage wurde durch Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth mehrere Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Am 06.04.26 (Ostermontag) überschritten an der Staatsstraße 2221 bei Harburg insgesamt 52 Fahrzeugführer die Geschwindigkeitsbegrenzung. 33 Fahrer im Verwarnungsbereich und 19 Fahrer im Anzeigenbereich. Den traurigen Höchstwert erreichte ein BMW-Fahrer aus dem Landkreis Dillingen mit 157 km/h bei erlaubten 100 km/h. Den Fahrer erwartet eine Geldbuße von 960 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister und ein einmonatiges Fahrverbot.

Möttingen - Im Rahmen einer Lasermessung in Möttingen am Ostersonntag wurden durch Beamte der VPI Donauwörth drei Autofahrer mit Geschwindigkeitsüberschreitungen im Anzeigenbereich beanstandet. Ein Fahrer musste sich wegen Benutzung eines Mobiltelefons verantworten.

Reimlingen - Ein Kradfahrer wurde am Ostersonntag bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung mit einem traurigen Höchstwert von 154 km/h (ohne Toleranzabzug) bei erlaubten 100 km/h betroffen. Den Motorradfahrer aus München erwartet nun ein Bußgeld von i.H.v. 640 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein einmonatiges Fahrverbot. Insgesamt wurden bei der Geschwindigkeitsmessung an der Örtlichkeit 69 Fahrer beanstandet. 39 Fahrer davon erwartet eine Geldbuße im Anzeigenbereich.

Dillingen - Bei einer Geschwindigkeitsmessung an der B16, bei Dillingen am Karfreitag am 03.04.26, wurden insgesamt 66 Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h festgestellt. 33 Fahrzeuglenker wurden davon im Anzeigenbereich beanstandet. Den traurigen Höchstwert von 165 km/h erreichte ein Ford-Fahrer aus dem Bereich Dillingen. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld i.H.v. 960 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

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