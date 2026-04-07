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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessungen mit Schwerpunkt Motorradfahrer

Augsburg (ots)

Harburg - Am 06.04.2026, im Zeitraum von 13.00 - 17.00 Uhr, führten Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth Schwerpunktkontrollen mit Zielrichtung Motorradfahrer durch.

An der sogenannten Applauskurve an der Kreisstraße DON 16 zwischen Großsorheim und der Kreuzung am Bock wurden 12 Kradfahrer einer Kontrolle unterzogen. Insgesamt mussten 6 Kradfahrer beanstandet werden (1x im Anzeigen-, 5x im Verwarnungsbereich). Den traurigen Höchstwert erreichte ein Kradfahrer mit 108 km/h bei erlaubten 50 km/h. Der Fahrer konnte im Rahmen der Kontrollen direkt angehalten und beanstandet werden. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 960 Euro (Verdopplung aufgrund Vorsatzes) sowie ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister.

Die Verkehrspolizei appelliert an alle Motorradfahrer sich an die geltenden Geschwindigkeitslimits zu halten. Durch zu hohe Geschwindigkeiten wird nicht nur das eigene Leben, sondern auch das von anderen Verkehrsteilnehmern gefährdet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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