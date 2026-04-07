Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Innenstadt - Im Zeitraum von Sonntag (05.04.2026), 13.00 Uhr bis Montag (06.04.2026), 09.15 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Fassade eines Gebäudes am Willy-Brandt-Platz mit Graffiti.
Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell