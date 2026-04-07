Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Sonntag (05.04.2026), 13.00 Uhr bis Montag (06.04.2026), 09.15 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Fassade eines Gebäudes am Willy-Brandt-Platz mit Graffiti.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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