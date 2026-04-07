Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (06.04.2026) war ein 19-Jähriger in der Langenmantelstraße alkoholisiert mit einem E-Scooter unterwegs.

Gegen 06.45 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fset. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Der Mann war außerdem nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 19-Jährigen.

Der Mann besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an alle Verkehrsteilnehmer und insbesondere Besucher des Augsburger Plärrer sich vor Fahrtantritt über ihre Fahrtüchtigkeit zu vergewissern. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte stellte am vergangenen Osterwochende mehr als zehn Verstöße wegen Fahrten unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss fest.

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