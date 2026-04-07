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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Montag (06.04.2026) fuhr eine 51-Jährige mit ihrem Auto in der Mühlhauser Straße alkoholisiert gegen eine Leitplanke.

Gegen 16.00 Uhr beobachteten Zeugen den Vorfall, verfolgten die Frau und hielten sie anschließend bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten stellten bei der Frau starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Frau war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, beschlagnahmte den Führerschein und ordnete eine Blutentnahme an.

Augenscheinlich entstand kein Sachschaden an der Leitplanke.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die 51-Jährige.

Die 51-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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