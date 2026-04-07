Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (07.04.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Königsplatz.

Gegen 01.00 Uhr kam es zwischen einem 41-Jährigen und einer 25-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zudem trat ein bislang unbekannter Täter auf den am Boden liegenden 41-Jährigen ein. Ein 20-Jähriger schlug dem 41-Jährigen mit einer Glasflasche ins Gesicht. Der 41-Jährige wurde dabei leicht verletzt, lehnte jedoch eine stationäre Behandlung ab.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 41-Jährigen einen Wert von knapp 1,5 Promille, bei der 25-Jährigen einen Wert von über 2,5 Promille und bei dem 20-Jährigen einen Wert von 0,7 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Beteiligten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Der 41-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit, die 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit und der 20-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

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