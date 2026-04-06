Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt mehrere Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Oberhausen -- Am Samstag (04.04.2026) gegen 21.15 Uhr fiel ein 35-jähriger Mann auf, nachdem er alkoholisiert und mit einem beschädigten Auto im Bereich einer Tankstelle im Gablinger Weg unterwegs war.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholisierung sowie drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Außerdem war der 35-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem stellten sie die Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 35-Jährigen.

Der 35-Jährige besitzt die tschechische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt - Am Montag (06.04.2026) war ein 31-Jähriger mit einem E-Scooter alkoholisiert in der Maximilianstraße unterwegs.

Gegen 00.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 31-Jährigen.

Der 31-Jährige besitzt die britische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt - Am Sonntag (05.04.2026) war ein 72-Jähriger mit seinem Fahrrad am Leonhardsberg unterwegs als er alleinbeteiligt stürzte. Der Mann verletzte sich dabei leicht.

Gegen 18.30 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 72-Jährigen. Der Mann verletzte sich bei dem Sturz und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 72-Jährigen.

Der 72-Jährige besitzt die koreanische Staatsangehörigkeit.

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