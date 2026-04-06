Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerständen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (05.04.2026) leistete ein 15-Jähriger gegen 21.00 Uhr auf dem Festplatz in der Langenmantelstraße Widerstand gegen Polizeibeamte.

Ein 15-jähriger Jugendlicher geriet in eine Streitigkeit mit einer bislang unbekannten Person. Ein Passant verständigte daraufhin die Polizei. Während der anschließenden Kontrolle leistete der Jugendliche Widerstand gegen die Polizeibeamten. Die Beamten brachten ihn zur dortigen Polizeidienststelle. Auf der Dienststelle leistete der 15-Jährige erneut Widerstand gegen die Beamten. Dabei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Jugendlichen einen Wert von rund 0,8 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 15-Jährigen.

Der 15-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt - Am Samstag (04.04.2026) gegen 03.30 Uhr leistete eine 40-jährige Frau Widerstand gegen Polizeibeamte in der Jakoberstraße.

Die 40-jährige Frau war zunächst in einem dortigen Lokal auffällig geworden und reagierte aggressiv auf Hilfsangebote anderer Gäste. Diese verständigten schließlich einen Rettungswagen und die Polizei. Gegen die Mitfahrt in einem Taxi sträubte sich die Frau vor Ort vehement und wurde handgreiflich. Die Frau schlug unkontrolliert mit den Armen um sich und trat gezielt nach einem Polizeibeamten. Zudem biss sie in den Einsatzhandschuh des Beamten. Die Streife brachte die Frau schließlich in den Polizeiarrest. Eine Beamtin wurde durch die Widerstandshandlungen leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen die 40-Jährige.

Die 40-jährige Frau besitzt die thailändische Staatsangehörigkeit.

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