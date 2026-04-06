Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Augsburg / B 17 FR Süden / Höhe Eichleitnerstraße - Am Montag (06.04.2026) kam es gegen 00.30 Uhr auf der B17 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Eine 23-Jährige sowie ein 24-Jähriger erlitten dabei schwere Verletzungen. Weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt.

Ein 24-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der B17 in Richtung Süden. Auf der Ausfahrt zur Eichleitnerstraße war er mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs und fuhr auf ein verkehrsbedingt wartendes Auto einer 44-Jährigen auf. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Auto des 24-Jährigen das Auto der 44-Jährigen auf das Auto einer 35-Jährigen schob. Anschließend versuchte der 24-jährige Mann den Fahrstreifen zu wechseln und stieß dabei mit dem Auto eines 45-Jährigen zusammen.

Der 24-Jährige sowie seine 23-jährige Beifahrerin wurden in ein Krankenaus gebracht. Die weiteren Unfallbeteiligten sowie deren Mitfahrer, darunter zwei 44-jährige Frauen, eine 35-Jährige, eine 38-Jährige, der 45-Jährige sowie ein 6-jähriges Kind, wurden jeweils leicht verletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit abgeklärt. Drei der vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei dem 24-Jährigen stellten die Beamten Hinweise auf eine Alkoholisierung fest und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 24-Jährigen.

Der 24-Jährige, die 23-Jährige, die 44-Jährige, die 35-Jährige, die 38-Jährige, der 45-Jährige sowie das 6-jährige Kind besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Eine 44-jährige Mitfahrerin besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

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