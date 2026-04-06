Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizeiinspektion Augsburg führt Schwerpunktkontrollen zum "Car-Friday" durch

Augsburg (ots)

Stadtgebiet Augsburg / Landkreis Augsburg - Am Freitag (03.04.2026) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg gemeinsam mit weiteren Dienststellen sowie der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord umfangreiche Kontrollen an bekannten Treffpunkten der Tuning- und Poserszene durch.

Im Rahmen der Kontrollen wurden rund 250 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Beamten rund 20 Verhaltensverstöße fest, darunter Gurt- und Handyverstöße, unnötiger Lärm sowie Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Höchstgeschwindigkeit eines Verkehrsteilnehmers lag bei 112 km/h bei erlaubten 60 km/h. Zudem wurden mehr als 20 technische Verstöße festgestellt, darunter fehlerhafte Kennzeichenanbringung, Reifenmängel und nicht eingetragene Fahrzeugumbauten. In 17 Fällen erlosch die Betriebserlaubnis, beispielsweise durch ausgebauten Katalysator, folierte Rückleuchten oder gefährliche Fahrzeugmodifikationen. Darüber hinaus stellten die Beamten drei Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Fall von Kennzeichenmissbrauch fest.

An einer Kontrollstelle beleidigte ein Verkehrsteilnehmer eine Polizeibeamtin, nachdem seine Weiterfahrt aufgrund eines defekten Fahrzeugs untersagt wurde. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Beleidigung gegen den Mann.

Während der Kontrollen stellten die Einsatzkräfte zudem eine Sachbeschädigung fest. Eine zunächst unbekannte Verkehrsteilnehmerin beschädigte eine Radaranlage, nachdem sie zuvor ohne Kennzeichen geblitzt worden war. Die Frau kehrte später zur Messstelle zurück und konnte so im Verlauf einer Fahndung durch eine Streife erkannt und festgestellt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die Frau.

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