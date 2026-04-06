PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizeiinspektion Augsburg führt Schwerpunktkontrollen zum "Car-Friday" durch

Augsburg (ots)

Stadtgebiet Augsburg / Landkreis Augsburg - Am Freitag (03.04.2026) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg gemeinsam mit weiteren Dienststellen sowie der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord umfangreiche Kontrollen an bekannten Treffpunkten der Tuning- und Poserszene durch.

Im Rahmen der Kontrollen wurden rund 250 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Beamten rund 20 Verhaltensverstöße fest, darunter Gurt- und Handyverstöße, unnötiger Lärm sowie Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Höchstgeschwindigkeit eines Verkehrsteilnehmers lag bei 112 km/h bei erlaubten 60 km/h. Zudem wurden mehr als 20 technische Verstöße festgestellt, darunter fehlerhafte Kennzeichenanbringung, Reifenmängel und nicht eingetragene Fahrzeugumbauten. In 17 Fällen erlosch die Betriebserlaubnis, beispielsweise durch ausgebauten Katalysator, folierte Rückleuchten oder gefährliche Fahrzeugmodifikationen. Darüber hinaus stellten die Beamten drei Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Fall von Kennzeichenmissbrauch fest.

An einer Kontrollstelle beleidigte ein Verkehrsteilnehmer eine Polizeibeamtin, nachdem seine Weiterfahrt aufgrund eines defekten Fahrzeugs untersagt wurde. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Beleidigung gegen den Mann.

Während der Kontrollen stellten die Einsatzkräfte zudem eine Sachbeschädigung fest. Eine zunächst unbekannte Verkehrsteilnehmerin beschädigte eine Radaranlage, nachdem sie zuvor ohne Kennzeichen geblitzt worden war. Die Frau kehrte später zur Messstelle zurück und konnte so im Verlauf einer Fahndung durch eine Streife erkannt und festgestellt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die Frau.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 06.04.2026 – 12:29

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerständen

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (05.04.2026) leistete ein 15-Jähriger gegen 21.00 Uhr auf dem Festplatz in der Langenmantelstraße Widerstand gegen Polizeibeamte. Ein 15-jähriger Jugendlicher geriet in eine Streitigkeit mit einer bislang unbekannten Person. Ein Passant verständigte daraufhin die Polizei. Während der anschließenden Kontrolle leistete der Jugendliche Widerstand gegen die Polizeibeamten. Die ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 12:28

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Augsburg / B 17 FR Süden / Höhe Eichleitnerstraße - Am Montag (06.04.2026) kam es gegen 00.30 Uhr auf der B17 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Eine 23-Jährige sowie ein 24-Jähriger erlitten dabei schwere Verletzungen. Weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Ein 24-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der B17 in Richtung Süden. Auf der Ausfahrt zur ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 11:55

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Straßenbahn

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (01.04.2026) gegen 15.00 Uhr kam es in der Straßenbahnlinie 1 zu einer Körperverletzung durch eine Gruppe von Jugendlichen. Zwei 11-Jährige saßen in der Straßenbahn in Richtung Lechhausen, als an einer Haltestelle eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen zustieg. Die Jugendlichen provozierten die beiden 11-Jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren