Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchter gefährlicher Körperverletzung
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Montag (06.04.2026) kam es auf dem Plärrer in der Langenmantelstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und einem 25-Jährigen.
Gegen 22.40 Uhr sprach der 16-Jährige die Begleiterinnen des 25-Jährigen an. Es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, die in ein Gerangel mündete. Der 16-Jährige griff nach einer Glasflasche und wollte offenbar auf den 25-Jährigen einschlagen. Ein Security-Mitarbeiter griff rechtzeitig ein und verhinderte die Tat. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 16-Jährigen einen Wert von über 1,5 Promille.
Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 16-Jährigen.
Beide Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell