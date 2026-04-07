Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (06.04.2026) kam es auf dem Plärrer in der Langenmantelstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und einem 25-Jährigen.

Gegen 22.40 Uhr sprach der 16-Jährige die Begleiterinnen des 25-Jährigen an. Es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, die in ein Gerangel mündete. Der 16-Jährige griff nach einer Glasflasche und wollte offenbar auf den 25-Jährigen einschlagen. Ein Security-Mitarbeiter griff rechtzeitig ein und verhinderte die Tat. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 16-Jährigen einen Wert von über 1,5 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 16-Jährigen.

Beide Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

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