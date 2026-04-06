Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall auf Autobahn

Augsburg (ots)

Dasing / A 8 FR Stuttgart - Am Sonntag (05.04.2026) gegen 05.00 Uhr kam es auf der Autobahn A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Dasing zu einem Verkehrsunfall.

Ein 35-jähriger Autofahrer befuhr die A 8, als er einen mittig auf dem rechten Fahrstreifen liegenden Reifen touchierte. Durch den Zusammenstoß wurde die vordere rechte Fahrzeugfront seines grauen Toyota beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Vor Ort konnte kein Fahrzeug oder Anhänger festgestellt werden, zu dem der Reifen gehören könnte.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verkehrsdeliktes.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

Der 35-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

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