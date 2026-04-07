Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Montag (06.04.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Wertachstraße.
Gegen 17.30 Uhr gerieten ein 24-Jähriger und ein 29-Jähriger in eine verbale Auseinandersetzung. Ein 34-Jähriger kam zu der Auseinandersetzung hinzu. Daraufhin kam es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen und dem 34-Jährigen. Der 34-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Eine scheinbar zur Hilfe kommende 23-Jährige geriet daraufhin ebenfalls in eine körperliche Auseinandersetzung mit dem 24-Jährigen. Die 23-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Während der Anzeigenaufnahme beleidigte die 23-Jährige den 24-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gegen die Beteiligten.
Der 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit, der 24-Jährige besitzt die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit und der 34-Jährige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit.
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