PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (06.04.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Wertachstraße.

Gegen 17.30 Uhr gerieten ein 24-Jähriger und ein 29-Jähriger in eine verbale Auseinandersetzung. Ein 34-Jähriger kam zu der Auseinandersetzung hinzu. Daraufhin kam es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen und dem 34-Jährigen. Der 34-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Eine scheinbar zur Hilfe kommende 23-Jährige geriet daraufhin ebenfalls in eine körperliche Auseinandersetzung mit dem 24-Jährigen. Die 23-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Während der Anzeigenaufnahme beleidigte die 23-Jährige den 24-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gegen die Beteiligten.

Der 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit, der 24-Jährige besitzt die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit und der 34-Jährige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 15:21

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (07.04.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Königsplatz. Gegen 01.00 Uhr kam es zwischen einem 41-Jährigen und einer 25-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zudem trat ein bislang unbekannter Täter auf den am Boden liegenden 41-Jährigen ein. Ein 20-Jähriger ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 15:20

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (06.04.2026) kam es auf dem Plärrer in der Langenmantelstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und einem 25-Jährigen. Gegen 22.40 Uhr sprach der 16-Jährige die Begleiterinnen des 25-Jährigen an. Es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, die in ein Gerangel mündete. Der 16-Jährige griff ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 12:32

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall auf Autobahn

    Augsburg (ots) - Dasing / A 8 FR Stuttgart - Am Sonntag (05.04.2026) gegen 05.00 Uhr kam es auf der Autobahn A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Dasing zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Autofahrer befuhr die A 8, als er einen mittig auf dem rechten Fahrstreifen liegenden Reifen touchierte. Durch den Zusammenstoß wurde die vordere rechte Fahrzeugfront seines grauen Toyota ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren