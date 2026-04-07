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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Montag (06.04.2026) gegen 06.00 Uhr kam es in der Innsbrucker Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Autos.

Ein 23-Jähriger verursachte unter Alkoholeinfluss einen Unfall mit einem geparkten Auto und flüchtete anschließend. Dabei streifte er ein weiteres Fahrzeug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Eine Streife konnte den Mann wenig später feststellen und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 23-Jährigen. Der Mann besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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