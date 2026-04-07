Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Dienstag (07.04.2026), 02.00 Uhr bis 02.40 Uhr kam es im Bereich Plärrer zu mehreren Sachbeschädigungen.

Zwei Männer traten an mehreren geparkten Autos Außenspiegel ab, warfen Baustellenschilder um und beschädigten Leihfahrräder sowie Mülltonnen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei stellte die beiden Männer im Umfeld fest und sprach Platzverweise aus.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die beiden Männer.

Die Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

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